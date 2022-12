Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Parkgebühren in Erle geraubt - Zeugen gesucht!

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem schweren Raub unter Vorhalt eines Messers am Mittwoch, 28. Dezember 2022, in Erle. Ein 31-jähriger Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma befand sich an der Zufahrt des Parkplatzes Sportparadies an der Adenauerallee, um für die laufende Sportveranstaltung in der Arena Parkgebühren ankommender Fahrzeuge zu erheben. Gegen 16.30 Uhr kamen drei männliche Unbekannte zu Fuß auf den Gelsenkirchener zu und forderten ihn unter Vorhalt eines schwarzen Klappmessers zur Herausgabe des eingenommenen Bargeldes auf. Zeitgleich entwendeten sie ihm seine Geldbörse, die um seinen Hals hing. Nachdem sie ihm das Bargeld geraubt hatten, entfernten sich zwei Unbekannte zu Fuß in Richtung des Parkplatzes an der Willy-Brandt-Allee. Der dritte Unbekannte lief samt Beute in vierstelliger Höhe in Richtung Adenauerallee. Die Unbekannten waren zwischen 18 und 25 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß. Sie trugen alle schwarze Schuhe, eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke, eine schwarze Mütze und eine schwarze FFP2-Maske. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 zu melden.

