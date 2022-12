Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wohnungsbrand in Resse

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Dienstag, 27. Dezember 2022, in Resse. Gegen 10 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Nachbar eines Mehrfamilienhauses eine Rauchentwicklung aus einer benachbarten Wohnung in der Middelicher Straße. Die verständigte Feuerwehr löschte den Brand, welcher sich aufgrund von entflammten Mobiliar entwickelte. Es befanden sich keine Personen in der Wohnung. Die Brandwohnung selbst ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Für die Zeit der Maßnahmen wurde die Middelicher Straße kurzzeitig zwischen der Engelbertstraße und der Ewaldstraße gesperrt. Es wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell