Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei fasst drei tatverdächtige junge Räuber

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem schweren Raub in Bismarck hat die Polizei am Dienstag, 27. Dezember 2022, drei tatverdächtige Kinder aufgegriffen. An der U-Bahnhaltestelle Consolidation an der Marschallstraße hatte eine mehrköpfige Tätergruppe gegen 17.30 Uhr Bargeld von einem 13-jährigen Gelsenkirchener gefordert, den Jungen geschlagen und beraubt. Anschließend flüchteten die Täter mit erbeutetem Geld. Alarmierte Polizeibeamte trafen im Rahmen der Fahndung kurz danach auf drei tatverdächtige minderjährige Gelsenkirchener. Sie wurden zur Polizeiwache gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell