POL-GE: Zwei vorläufige Festnahmen nach Diebstahl aus Auto

Gelsenkirchen (ots) - Nach einem Brand am Sonntag, 25. Dezember 2022, in einem Mehrfamilienhaus in Ückendorf sucht die Polizei nach Zeugen. In einer derzeit unbewohnten Wohnung des Hauses an der Bergmannstraße war gegen 23 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Stapel Zeitungen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen wurden nicht verletzt, es entstand aber ein Gebäudeschaden. Die Polizei ...

