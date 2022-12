POL-GE: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Gelsenkirchen: Versuchtes Tötungsdelikt in der Altstadt

Gelsenkirchen (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung unter mehreren Schülerinnen in Rotthausen ist die Polizei am Donnerstag, 22. Dezember 2022, alarmiert worden. Auf einem Schulgelände an der Straße "Am Dahlbusch" waren gegen 10.45 Uhr zwei 14 und 16 Jahre alte Schwestern mit einer 14-Jährigen in Streit geraten, in dessen Verlauf sie die 14-jährige Gelsenkirchenerin schlugen. Zwei Lehrer, die die ...

