POL-GE: Fußgängerin in Ückendorf angefahren - Zeugen gesucht!

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall in Ückendorf zwischen einem Autofahrer und einer Fußgängerin am Freitag, 23. Dezember 2022, den Fahrer des Fahrzeuges sowie weitere Zeugen. Die 24-jährige Gelsenkirchenerin überquerte gegen 7.45 Uhr zu Fuß den Zebrastreifen an der Leithestraße in Höhe der Hausnummer 48, als sie von einem Kleinwagen touchiert wurde, welches in Richtung Virchowstraße fuhr. Die Gelsenkirchenerin wurde leicht verletzt. Der Autofahrer fuhr nach der Kollision unvermittelt weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Eine Fahrradfahrerin beobachtete den Unfall und gab gegenüber der 24-jährigen Frau an, den Autofahrer verfolgen und das Kennzeichen notieren zu wollen. Bei dem Auto handelt es sich um einen dunklen Kleinwagen mit einem weißen Streifen, der sich von der Motorhaube über das Dach bis zum Heck erstreckt. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Autos und bittet ihn, sich zu melden. Gesucht werden außerdem die hilfsbereite Fahrradfahrerin und weiteren Zeugen. Hinweise bitte an das zuständige Fachkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 6231 oder an die Leitstelle unter der Rufnummer 0209 365 2160.

