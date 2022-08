Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Transporter aus dem Verkehr gezogen

Erfurt (ots)

Im Rahmen ihrer Streifentätigkeit wurden Beamte der Erfurter Polizei Donnerstagnachmittag auf einen Transporter in der Maximilian-Welch-Straße aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle stellten sie schwerwiegende Mängel an dem Fahrzeug fest. So war der Transporter u. a. am Seitenschweller bereits durchgerostet. Zudem waren die Frontscheibe und die Rücklichter eingerissen. Die hintere Bremse war eingelaufen und aus dem Motorraum tropfte Öl. Die Beamten untersagten dem 36-jährigen Fahrer daraufhin die Weiterfahrt. Neben den Kosten für einen Abschleppdienst erwartet den Mann auch ein Bußgeld im Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahren. (DS)

