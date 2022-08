LPI-EF: Unfallursache Alkohol

Erfurt (ots) - Wie der Polizei am Donnerstag mitgeteilt wurde, brachen unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag bis Donnerstag in eine Wohnung in der Andreasvorstadt ein. Dabei nutzten sie den Umstand aus, dass der Wohnungsschlüssel in einem Briefkasten deponiert war. Aus der Wohnung entwendeten sie neben Bargeld und Schmuck auch einen Laptop und ein Tablet. Der entstandene Schaden wurde auf etwa 1.750 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. (DS) Rückfragen ...

