Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Strohballenbrand auf Stoppelfeld

Hopsten (ots)

Auf einem abgeernteten Stoppelfeld im Bereich Feldkampstraße/Uffelner Straße hat es am Dienstagabend (02.08.) einen größeren Brand gegeben. Gegen 21.00 Uhr wurde die Polizei über den Brand informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge brannten dort etwa 1.800 Strohballen. Bei Eintreffen der Beamten waren etwa 80 Feuerwehrleute und einige freiwillige Helfer bereits dabei, die Flammen zu bekämpfen. Das Feuer griff auf einige Bäume eines angrenzenden Waldstücks über. Ein weiteres Übergreifen der Flammen auf den Wald konnte durch den Einsatz der Feuerwehreinsatzkräfte verhindert werden. Laut Angaben des Einsatzleiters der Feuerwehr wird der Einsatz noch weitere zwei Tage andauern. Die Brandursache ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Zeugen, die im Bereich Feldkampstraße/Uffelner Straße am Dienstagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

