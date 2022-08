LPI-EF: Durch Reizstoff verletzt

Sömmerda (ots) - Unbekannte Täter machten sich Mittwochnachmittag in Sömmerda an einem elektrischen Rollstuhl zu schaffen. Das Hilfsmittel war im Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Die Täter schraubten den Bedienjoystick ab und entwendeten ihn. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Diebstahl auf. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 7443-1503 ...

mehr