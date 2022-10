Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Unbekannter beschädigt Dixi-Toilette

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Sonntagabend im Bereich einer Baustelle in der Holderstaudenstraße eine Dixi-Toilette beschädigt und darin ein Feuer entfacht. Gegen 22.45 Uhr bemerkte ein Anwohner den Brand in der Dixi-Toilette und löschte diesen mit Wasser. Wie sich herausstellte, hatte der unbekannte Täter zuvor die Tür der Toilette gewaltsam aus der Verankerung gerissen. Anschließend entzündete dieser das vorhandene Toilettenpapier sowie die in der Toilette befindlichen Papierhandtücher, bevor der Unbekannte unerkannt den Baustellenbereich verließ. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

