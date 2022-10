POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Unfallflucht - Grauen VW Golf angefahren

Konstanz (ots) - Am Montagmorgen ist es auf der Landesstraße 219 auf Höhe des Kreisverkehrs kurz vor dem Ortseingang Litzelstetten zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau leichte Verletzungen erlitt. Ein 30-jähriger Lastwagen-Fahrer war hinter einer 26-jährigen Renault-Fahrerin auf der L 219 von Konstanz in Richtung Litzelstetten unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr am Ortseingang Litzelstetten bremste die Frau ...

