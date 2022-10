Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall am Kreisverkehr Litzelstetten/L219

Konstanz (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Landesstraße 219 auf Höhe des Kreisverkehrs kurz vor dem Ortseingang Litzelstetten zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Frau leichte Verletzungen erlitt. Ein 30-jähriger Lastwagen-Fahrer war hinter einer 26-jährigen Renault-Fahrerin auf der L 219 von Konstanz in Richtung Litzelstetten unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr am Ortseingang Litzelstetten bremste die Frau verkehrsbedingt ab. Dies erkannte der 30-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Laster in das Heck des Renault. Dieser schob sich durch den Aufprall auf einen am Kreisverkehr vor dem Renault haltenden Ford Transit eine 37 Jahre alten Mannes. Die junge Frau erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Am ihrem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, den Schaden am Lastwagen schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro. Der Ford blieb unbeschädigt.

