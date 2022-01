Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Abgemeldeter Pkw angezündet

Hahnstätten (ots)

In der Silvesternacht wurde die Polizei und die Feuerwehr zu einem Autobrand auf dem Parkplatz eines leerstehenden Einkaufsmarktes in der Markstraße in Hahnstätten gerufen. Gegen 04:00 Uhr brannte ein abgemeldeter und bereits seit circa 2 Jahren dort abgestellter Pkw auf dem Gelände. Durch das Feuer wurden glücklicherweise keine Personen verletzt oder weitere Gebäude beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach derzeitigem Ermittlungstand wird von einer Brandstiftung ausgegangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Diez unter 06432 - 6010 entgegen.

