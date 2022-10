Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lindenhof, Lkr. Rottweil) Feuerwehreinsatz nach ausgelöstem Brandmelder

Oberndorf am Neckar, Lindenhof, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Sonntag, gegen 11.50 Uhr, bei einem Unternehmen auf dem Lindenhof gekommen. Bei einem Produktionsvorgang kam es zu einer Funkenentstehung in einer Absauganlage des metallverarbeitenden Betriebes, wodurch eine Brandmeldeanlage ausgelöst wurde. Eine in der Absauganlage installierte Löschanlage verhinderte jedoch einen Brand. Die mit fünf Fahrzeugen und mehreren Einsatzkräften anrückende Feuerwehr Oberndorf musste keine Löschmaßnahmen durchführen.

