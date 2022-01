Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an PKW

Mayen, Röntgenstraße (ots)

Vermutlich im Verlauf der Nacht von Samstag, 22.01.2022, auf Sonntag, 23.01.2022, kam es in der Röntgenstraße in Mayen zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Bislang unbekannte Täter beschädigten an einem dort geparkten PKW der Marke Fiat die Heckscheibe. Zeugen, welche Angaben zu dem oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Mayen in Verbindung zu setzen.

