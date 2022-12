Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Detonierter Zigarettenautomat in Erle - Zeugen gesucht!

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte haben Montagnacht, 26. Dezember 2022, diverse Zigarettenschachteln aus einem Automaten in Erle entnommen und den Automaten dabei massiv beschädigt. In der Zeit zwischen 0.30 Uhr und 7.20 Uhr wurde ein Zigarettenautomat in der Schweidnitzer Straße zur Detonation gebracht und dadurch zerstört. Unbekannte entwendeten zudem zahlreiche Zigarettenschachteln, welche sich zuvor in dem Automaten befanden. Durch absplitternde Teile des Automaten wurde ein Auto, welches in der Nähe parkte, beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu dem oder den Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte telefonisch an das zuständige Fachkommissariat unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell