LPI-EF: Einbrecher in Gaststätte

Erfurt (ots) - An einer einbruchhemmenden Folie scheiterte ein Dieb in Erfurt. Am Samstagvormittag stellte der 72-jährige Mieter einer Erdgeschosswohnung in der Pachelbelstraße fest, dass sich eine unbekannte Person an der Balkontür zu schaffen gemacht hatte. Ein Einbrecher hatte mit massiver Gewalt versucht, den Glaseinsatz zu zerstören. Zwar entstand an dem Sicherheitsglas ein Schaden von etwa 3.000 Euro, dem Dieb ...

