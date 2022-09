POL-OG: Renchen - Versuchter Diebstahl eines E-Scooters

Lahr (ots) - Am frühen Freitagmorgen sprengten noch Unbekannte einen Geldautomaten in einem Gebäude in der Straße "Im Götzmann". Mehrere Zeugen hörten gegen 3:25 Uhr laute Knallgeräusche. Durch die Wucht der Detonation wurden Teile des Gebäudes stark beschädigt, mehrere Wände stürzten ein. Trümmer lagen in einem Umkreis von 40 Metern. Derzeit ist ein Betreten des Gebäudes nicht möglich. Der Bereich wurde ...

mehr