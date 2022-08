Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.08.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Schwarzach: Tatverdächtige nach Einbrüchen in Sportheime ermittelt

Einen Ermittlungserfolg verzeichnete der Polizeiposten Aglasterhausen, nachdem drei Tätern mehrere Einbrüche in Sportheime nachgewiesen werden konnten. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5258925 Die Tätergruppierung konnten noch mit weiteren Straftaten im Revierbereich Mosbach in Verbindung gebracht werden. So konnte den 13, 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen unter anderem eine Brandstiftung zugeordnet werden. Die jungen Männer müssen nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Mosbach: Illegales Fahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Nach einem vermeintlichen Fahrzeugrennen in der Nacht auf Dienstag in Mosbach sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer lieferte sich mutmaßlich kurz nach Mitternacht ein Straßenrennen mit einem 21-jährigen BMW-Fahrer. Der Unbekannte und der 21-Jährige fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der "Mosbacher Wanne" stadtauswärts in Richtung Mosbacher Kreuz. Auf Höhe eines dortigen Schnellrestaurants konnte eine Streife den BMW einholen und einer Kontrolle unterziehen. Der zweite unbekannte Fahrzeuglenker floh anschließend mit seinem weißen PKW über die Schillerstraße. Das Polizeirevier Mosbach sucht nun Zeugen, welchen die beiden Fahrzeuge in der Nacht aufgefallen sind. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Waldbrunn: Weidezaungeräte gestohlen - Zeugen gesucht

Am Wochenende entwendeten Unbekannte mehrere Weidezaungeräte in Waldbrunn. In der Zeit von Freitag bis Montag entwendeten der oder die Täter die Geräte an insgesamt vier Stellen in den Teilorten Strümpfelbrunn, Weisbach und im Waldkatzenbacher Unterhöllgrund. Der Gesamtschaden des Diebesgutes beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Limbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche die Tat beobachten oder verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich unter der Telefonnummer 06274 928050 zu melden.

