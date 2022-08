Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.08.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Treschklingen: Einbrecher auf frischer Tat ertappt- Zeugen gesucht

Nachdem Unbekannte am vergangenen Dienstag, 23. August, versuchten in ein Haus in Bad Rappenau-Treschklingen einzubrechen, wurden sie von der Besitzerin auf frischer Tat überrascht. Die Täter gelangten gegen 11.15 Uhr über den Garten auf das Grundstück in der Straße "Am Galgenberg". Sie versuchten in das Gebäude einzudringen und ein Fenster aufzuhebeln, wobei sie vermutlich aufgrund des Eintreffens der Besitzerin gestört wurden. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Entwendet wurde nichts. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Leingarten: Mit Motorrad überschlagen - Leichtverletzter

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Leingarten wurde ein 17-Jähriger leicht verletzt. Der Jugendliche fuhr gegen 16.15 Uhr mit seinem Motorrad auf der Daimlerstraße in Richtung Liebigstraße bergab. Ihm kamen zwei Fahrzeuglenker entgegen, die links blinkten und auf den Parkplatz eines Baumarktes einfahren wollten. Aufgrund der blendenden Sonne schätze der 17-Jährige die Situation wohl falsch ein und ging davon aus, dass die beiden Fahrzeuglenker seine Spur queren. Diese hielten jedoch rechtzeitig an. Der Motorradfahrer bremste daraufhin so stark ab, dass sein Vorderrad blockierte und sich das gesamte Fahrzeug überschlug. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Kraftrad entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Gundelsheim: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Ein Schwerverletzter und rund 2.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Gundelsheim. Ein 51-Jähriger war gegen 16 Uhr auf der Kreisstraße 2035 in Richtung Tiefenbach unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts in den Grünstreifen und fuhr eine Böschung nach oben. Dort hakte er wohl mit seiner Fußraste ein und kam zu Fall. Er wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Ellhofen: Einbruch in Bäckerei

Unbekannte drangen in der Nacht auf Montag in eine Bäckerei in Ellhofen ein. Die Täter hebelten wischen 12.30 Uhr am Sonntag und 6 Uhr am Montag die Eingangstüre des Gebäudes in der Haller Straße auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Nach Durchsuchung mehrerer Schränke, entwendeten sie Bargeld und hinterließen einen Sachschaden von rund 1.200 Euro. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell