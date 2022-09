Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Geldautomat gesprengt

Lahr (ots)

Am frühen Freitagmorgen sprengten noch Unbekannte einen Geldautomaten in einem Gebäude in der Straße "Im Götzmann". Mehrere Zeugen hörten gegen 3:25 Uhr laute Knallgeräusche. Durch die Wucht der Detonation wurden Teile des Gebäudes stark beschädigt, mehrere Wände stürzten ein. Trümmer lagen in einem Umkreis von 40 Metern. Derzeit ist ein Betreten des Gebäudes nicht möglich. Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Ob sie an das in dem Automaten befindliche Bargeld gelangten, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen vor oder nach der Explosion gegen 3:25 Uhr verdächtige Personen oder ein Fahrzeug im Bereich der Bankfiliale aufgefallen sind, und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell