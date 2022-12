POL-GE: Angriff auf Mutter mit Sohn in Ückendorf - Zeugen gesucht!

Gelsenkirchen (ots) - Zwei tatverdächtige Diebe sind in der Nacht zu Montag, 26. Dezember 2022, von Polizeibeamten in Rotthausen vorläufig festgenommen worden. Zeugen hatten einen 16-Jährigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland und einen 40-jährigen Gelsenkirchener gegen 1.15 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich an der Ostermannstraße an einem geparkten Auto mit beschädigter Scheibe zu schaffen machten. Polizeibeamte ...

