POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus, Zeugen gesucht

Reipoltskirchen (ots)

Täter nutzen Abwesenheit der Bewohner aus. Gestern Mittag wurde die Polizei über einen Einbruch in ein freistehendes Haus in der Hauptstraße informiert. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass die Einbrecher über ein Fenster in das Haus einbrachen und verschiedene Gegenstände entwendeten. Die Polizeiinspektion Lauterecken sucht in diesem Zusammenhang mögliche Zeugen, welche in den letzten Tagen verdächtige Wahrnehmungen machten. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

