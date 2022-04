Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Buggingen, LKr. Breisgau-Hochschwarzwald: Diebstahl aus Wohnhaus - Täter flüchtig

Am 06.04.2022, gegen 13:00 Uhr, wurde eine männliche Person, beim Diebstahl in einem Einfamilienhaus von einer 83-jährigen Hausbesitzerin überrascht. Er war zuvor offensichtlich durch eine offenstehende Tür in das Haus gelangt. Dort entwendete er mehrere Goldschmuckstücke. Als die Geschädigte, welche sich zunächst in ihrem Garten befand, zurück in das Haus ging, sprang der Täter aus einem Fenster im ersten Obergeschoss und flüchtete zu Fuß. Trotz intensiver Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Täter nicht gefasst werden. Die Höhe des Diebstahlschadens kann noch nicht beziffert werden.

Der Täter wurde als ca. 170cm groß, bekleidet mit blauer Basecap und dunkler Oberbekleidung beschrieben.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07631/1788-0, beim Polizeirevier Müllheim zu melden.

