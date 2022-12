Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen gesucht: Auto landet im Gleisbett - Insassen flüchten

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt nach einer Verkehrsunfallflucht am Dienstag, 27. Dezember 2022, und sucht Zeugen des Vorfalls in Schalke. An der Berliner Brücke auf der Kurt-Schumacher-Straße war in Fahrtrichtung Süden gegen 19.30 Uhr ein graufarbener Audi mit Gütersloher Kennzeichen gegen den Bordstein geprallt, anschließend im Gleisbett der Straßenbahn gelandet und dort quer zum Stehen gekommen. Ein unbekannter Mann und seine Begleiterin flüchteten anschließend aus dem verunfallten Fahrzeug. Zeugenangaben zufolge waren die beiden etwa 35 Jahre alt, der Mann trug eine helle Jogginghose. Hinweise von Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können, melden sich bitte telefonisch unter 0209 365 6231 beim Verkehrskommissariat oder unter 0209 365 2160 bei der Leitstelle.

Das verunfallte Fahrzeug wurde mit einem Kran aus dem Gleisbett gehoben und sichergestellt. Sowohl an dem Fahrzeug als auch am Gleisbett entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Wagens musste die Kurt-Schumacher-Straße in nördliche Fahrtrichtung komplett gesperrt werden, der Gegenverkehr war zeitweise betroffen. Auch der Bahnverkehr musste in dieser Zeit ausgesetzt werden.

