POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in Gartenhaus in der Schrebergartenanlage der "Schwimmbadanlage"

Singen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag, zwischen 16.15 Uhr und 17.30 Uhr, eine Unfallflucht in der Schlachthausstraße begangen. Der Unbekannte streifte bei einem Parkvorgang am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Audi A5. Ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche ...

