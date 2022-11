Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Moers (ots)

Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Wagens, der einen Unfall verursacht hat und dann einfach weitergefahren ist.

Im Vorfeld des Unfalls war am 01.11.2022 ein 67-jähriger Mann mit seinem roten Volkswagen auf der Diergardtstraße unterwegs. An einer Engstelle der Straße in Höhe der Hausnummer 16 kam ihm gegen 19.20 Uhr ein weißes Auto entgegen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Fahrer des weißen Autos fuhr einfach in Richtung Uerdinger Straße weiter. Dabei fuhr er über eine rote Ampel an der Kreuzung Uerdinger Straße/Diergardtstraße.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Sie melden sich bitte bei der Polizei in Moers, unter Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell