Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Radfahrer muss ausweichen und stürzt - silberner Golf flüchtet

Moers (ots)

Am 25.11.2022 gegen 15:05 Uhr befuhr ein 56-jähriger Radfahrer aus Moers die Lindenstraße in Fahrtrichtung der Blücherstraße in Meerbeck. Unmittelbar vor dem Kreuzungsbereich fuhr ein PKW-Fahrer mit seinem silbernen Golf von einem Parkplatz auf die Fahrbahn. Der Radfahrer musste ausweichen und stürzte. Er verletzte sich hierbei leicht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer gab an, dass er auf dem Parkplatz wenden wolle, um zur Unfallörtlichkeit zurückzukommen. Er entfernte sich jedoch vom Unfallort und kam seinen Sicherungspflichten nicht nach.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen PKW-Fahrer machen können.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell