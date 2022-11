Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Verkehrsunfall auf dem Schulweg - 10-Jährige wurde leicht verletzt

Wesel (ots)

Auf ihrem Schulweg wurde ein 10-jähriges Mädchen aus Wesel auf ihrem Fahrrad von der 36-jährigen PKW Fahrerin touchiert.

Die 36-jährige PKW-Fahrerin übersah das Kind an der Kreuzung Brüner Landstraße, Ecke Schepersweg. Das Mädchen stürzte und erlitt unter anderem Schürfwunden an Händen, Knien und der Unterlippe. Ein Krankenwagen brachte das Mädchen in ein örtlichen Krankenhaus. Obwohl die 10-jährige nicht Verursacherin dieses Unfalls war rät die Polizei:

Steigern Sie gerade in der dunklen Jahreszeit die Erkennbarkeit Ihrer Kinder im Straßenverkehr. Schulkinder sollten nur mit einem Schulranzen, der die geltenden Sicherheitskriterien erfüllt und zu großen Teilen aus fluoreszierendem und retroreflektierendem Material besteht, den Schulweg antreten. Darüber hinaus sollten an der Kleidung der Kinder zusätzliche Reflektoren, die es in unterschiedlichen Formen und Ausführungen bei den Verkehrsverbänden und im Handel gibt, befestigt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell