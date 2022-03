LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots) - Gestern, gegen 13.35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Am Weidenbach". Hierbei fuhr ein 53-jähriger Mann in Richtung der Kreuzung zur Straße "Im Meilesfeld". Offenbar wurde der Mann durch die tiefstehende Sonne geblendet und kam mit seinem PKW auf der Fahrbahn zu weit nach links. In der Folge kollidierte mit einem entgegenkommenden 31-jährigen Kraftradfahrer. Der 31 Jahre alte Mann wurde dabei verletzt und kam in ein ...

