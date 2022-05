Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach mutmaßlichem Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Radfahrer gesucht

Saalfeld/ Gorndorf (ots)

Am zurückliegenden Freitag (27.05.2022) kam es zwischen 17:25 Uhr bis 17:30 Uhr, den Aussagen eines Radfahrers zufolge, zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus. Der 65-jährige Radfahrer fuhr die Albert-Schweitzer-Straße in Gorndorf hinter einem Linienbus in Richtung Geraer Straße entlang, als es zum Zusammenstoß -beim Befahren einer Kurve- mit dem hinteren Teil des Busses kam. In der Folge sei der Radfahrer gestürzt und dadurch leicht verletzt worden. Der Linienbus sei weitergefahren, eine heranfahrende Zeugin kümmerte sich offensichtlich um den Verletzten. Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden weitere Zeugen, und insbesondere eine weibliche Verkehrsteilnehmerin, welche sich dem Gestürzten annahm, gesucht. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

