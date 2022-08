LPI-GTH: Berauscht

Ilmenau (ots) - Am 31. Juli, in der Zeit zwischen 05.30 Uhr und 05.50 Uhr gelangten bislang unbekannt gebliebene Täter auf das Außengelände eines Baumarktes in der Bücheloher Straße. Die Unbekannten demontierten dort ein Dachzelt von einem ausgestellten Anhänger und transportierten es ab. Das Hartschalendachzelt hat einen Wert von ungefähr 2.000 Euro. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: eine männliche ...

