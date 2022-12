Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei greift jugendliche Räuber auf

Gelsenkirchen (ots)

Nach zwei Raubtaten hat die Polizei am Mittwoch, 28. Dezember 2022, drei jugendliche Tatverdächtige zur Polizeiwache mitgenommen. Drei elf, 13 und 14 Jahre alte Gelsenkirchener werden beschuldigt, einem 14-Jährigen aus Gelsenkirchen um 16.25 Uhr an der Bismarckstraße in Bulmke-Hüllen das Mobiltelefon entwendet zu haben. Kurz darauf sollen sie um 16.30 Uhr einem 15-jährigen Gelsenkirchener eine Umhängetasche in Höhe der Florastraße und Bismarckstraße in der Altstadt geraubt haben. Einschreitende Polizeibeamte nahmen die Tatverdächtigen mit zur Polizeiwache, die sie später in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten wieder verlassen konnten. Gegen das Trio wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

