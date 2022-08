POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Dierbach (ots) - Zwischen 18.8, 13.30 Uhr - 19.8.22, 10.30 Uhr, kam es in Dierbach zum Diebstahl von ca. 5 Meter Regenrinne. Der Tatort befindet sich an einem Feldweg angrenzend an der K 24. Zeugen bitte bei der Polizei melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Pressestelle Telefon: 06343 93340 pibadbergzabern@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

