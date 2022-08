POL-PDLD: Einbruchdiebstahl

Bad Bergzabern (ots) - Zwischen dem 17.8.,15 Uhr - 18.8.22, 19.47 Uhr, kam es an einer Schule in der Lessingstraße in Bad Bergzabern zu einer Sachbeschädigung. Teile des Schulgebäudes wurden mit Farbschmiererein verunstaltet. Mögliche Zeugen bitte bei der Polizei melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Pressestelle Telefon: 06343 93340 pibadbergzabern@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

mehr