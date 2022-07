Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in PM-Tankstelle

Unkel (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 03:07 Uhr, meldete eine Besatzung des Rettungsdienstes der Linzer Polizeiinspektion, an der PM-Tankstelle laufe die akustische Alarmanlage, auf dem Gelände befänden sich dunkel bekleidete Personen. Die erste Streife der Linzer Polizeiinspektion stellte dann einen Einbruch fest, die Täter waren nicht mehr vor Ort. Unbekannte Täter hebelten die Eingangstüre der Tankstelle auf und entwendeten Zigaretten im fünfstelligen Euro-Wert. Die Linzer Kriminalpolizei in Kooperation mit der Kriminalinspektion Neuwied haben die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

