Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl hochwertiger Aluräder

Rheinbreitbach (ots)

In der Zeit von Sonntag bis Mittwochabend entwendeten unbekannte Täter an einem abgestellten Pkw Daimler Benz alle vier Aluräder. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl am Mittwochabend, als er nach seinem abgestellten, nicht zugelassenen Pkw schauen wollte. Das Fahrzeug stand auf einem Schotterparkplatz eines Autohauses im Kettelfeld. Für den Diebstahl hoben die Täter den Pkw an und stellten ihn auf Hohlblocksteinen ab. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell