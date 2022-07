Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Heranwachsender greift Mutter und Schwester an

Unkel (ots)

Zu einem massiven Angriff in häuslicher Gemeinschaft kam es am Mittwochmittag bei einer Familie in Unkel. Nachdem sich der 20-jährige Beschuldigte durch das Bellen des Haushundes gestört fühlte, wollte er diesen attackieren. Um dieses zu verhindern stellte sich die Mutter in den Weg und versuchte den Sohn davon abzuhalten. Dieser schlug daraufhin nach der Mutter und und griff sie massiv an. Die anwesende Schwester eilte der Mutter zu Hilfe, wonach der Mann völlig ausrastete. Er suchte sich im Haus einen Stock und schlug damit nach seiner Schwester und attackierte sie. Im Anschluss der Attacke flüchtete der Beschuldigte in die Ortslage Unkel. Während der Fahndung der Linzer Polizei kehrte der Mann zu der Wohnanschrift zurück und konnte von der Polizei an Ort und Stelle überwältigt werden. Dem stark alkoholisierten Aggressor wurde eine Blutprobe entnommen, im Anschluss kam er in eine Fachklinik. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. Beide Geschädigte hatten noch Glück im Unglück, sie wurden "nur" leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell