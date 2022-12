Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mobiltelefone aus Handyladen geraubt

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines räuberischen Diebstahls, bei dem zwei Unbekannte am Mittwoch, 28. Dezember 2022, Mobiltelefone aus einem Handyshop in der Altstadt entwendet haben. Die beiden Täter hatten gegen 13.40 Uhr das Geschäft an der Bahnhofstraße betreten und sich zunächst von einer 22-jährigen Angestellten beraten lassen. Kurz darauf entfernten sie drei gesicherte, hochpreisige Geräte. Als die 22-Jährige sie an einer Flucht hindern wollte, stieß einer der Täter die Frau zur Seite. Die Angestellte blieb unverletzt, die beiden Unbekannten flüchteten jedoch mitsamt der Beute zu Fuß in Richtung Weberstraße. Einer der Gesuchten ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, kurze, schwarze Haare und trug einen roten Pullover. Der andere Täter ist circa 1,75 Meter groß, hat ebenfalls eine schlanke Statur und schwarze Haare und trug eine weiße Kappe. Hinweise zu den Gesuchten bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell