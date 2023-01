POL-RE: Oer-Erkenschwick: Sachbeschädigung bei Kfz-Handel

Recklinghausen (ots) - Bei einem Unfall am Kreisverkehr Humboldtstraße/ Schillerstraße verletzten sich zwei Gladbecker am Donnerstag, gegen 21.20 Uhr. Während der 20-jährige Fahrer leicht verletzt vor Ort verblieb, wurde der 16-jährige Beifahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 20-Jährige, als er den Kreisverkehr in Richtung Postallee verließ, nach links von der ...

