POL-RE: Gladbeck: Zwei Verletzte und 15.000 Euro Schaden

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Kreisverkehr Humboldtstraße/ Schillerstraße verletzten sich zwei Gladbecker am Donnerstag, gegen 21.20 Uhr. Während der 20-jährige Fahrer leicht verletzt vor Ort verblieb, wurde der 16-jährige Beifahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 20-Jährige, als er den Kreisverkehr in Richtung Postallee verließ, nach links von der Fahrbahn ab. Er stieß gegen eine Laterne, die auf dem Mittelstreifen installiert war und kam dann im Gegenverkehr zum Stehen. Nach ersten Einschätzung ist der Wagen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

