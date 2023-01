Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann von Fahrradfahrer attackiert - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht auf Freitag - gegen 1 Uhr - auf der Theodor-Körner-Straße unterwegs waren und/oder Hinweise zu einem versuchten Straßenraub geben können. Ein 39-jähriger Mann aus Recklinghausen gab an, gegen 1 Uhr auf der Theodor-Körner-Straße gelaufen zu sein. Im Bereich der Gesamtschule habe ihm plötzlich ein Fahrradfahrer von hinten gegen den Kopf geschlagen. Anschließend habe der Täter seine Jackentaschen durchsucht und sei dann mit dem Fahrrad geflüchtet. Erbeutet wurde nichts. Der 39-Jährige musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigen Informationen kam er mit leichten Verletzungen davon. Der Fahrradfahrer konnte nur grob beschrieben werden als schlank und dunkel gekleidet. An dem Fahrrad sei hinten ein rot-blinkendes Licht gewesen. Wer Angaben zu dem Tatverdächtigen machen kann oder den Vorfall möglicherweise beobachtet hat, der wird gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

