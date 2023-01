POL-RE: Marl: Unfallflucht mit Sachschaden

Recklinghausen (ots) - Am Mittwoch kontrollierte der Bezirks- und Schwerpunktdienst Gladbeck zusammen mit dem Gewerbeamt sieben Cafés und Kioske. Bei drei Kontrollen stellten die Einsatzkräfte insgesamt fünf illegale Glückspielautomaten sicher, die in einem Fall in einem Hinterzimmer aufgestellt waren. Die betroffenen Lokalitäten liegen in Brauck und Butendorf. ...

mehr