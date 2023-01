Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: 13-Jähriger leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend stieß eine 60-jährige Autofahrerin aus Castrop-Rauxel auf der Wartburgstraße mit einem 13-jährigen Fahrradfahrer zusammen, worauf hin der Junge zu Fall kam und sich leicht verletzte. Zu dem Unfall kam es als der 13-Jährige vom Radweg auf die Straße wechselte und dabei mit dem Auto, das in die gleiche Richtung fuhr - Fahrtrichtung Norden - kollidierte. Mit einem Rettungswagen wurde der junge Castrop-Rauxeler in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden.

