Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger wirft während einer Personenkontrolle Betäubungsmittel weg

Hagen-Mitte (ots)

Beamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei kontrollierten am Dienstagnachmittag (29.11.2022) in der Innenstadt einen 18-jährigen Mann, der Betäubungsmittel dabei hatte. Gegen 16.50 Uhr wurden die Kripo-Beamten in der Straße Springe auf eine Gruppe von drei Männern aufmerksam. Als sie sich dazu entschlossen, diese zu kontrollieren und sie ansprachen, ergriff einer von ihnen die Flucht. Der 18-Jährige und ein 20-jähriger Herdecker blieben stehen. Einer der Beamten erkannte, dass der 18-Jährige während der Kontrolle eine Plastiktüte wegwarf. In dieser befanden sich insgesamt fünf Verkaufseinheiten Cannabis. Bei einer Durchsuchung des Heranwachsenden fanden sie eine weitere Verkaufseinheit in seiner Jackentasche. Die zivilen Beamten beschlagnahmten die Drogen und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein. (sen)

