Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen des Verdachts des versuchten Computerbetruges - Wer kennt diesen Mann?

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Bereits am Donnerstag (23.06.2022) stahl ein bislang unbekannter Täter das Portemonnaie einer 24-jährigen Hagenerin aus dem Aufenthaltsraum eines Friseursalons in Hohenlimburg. Gegen 12.00 Uhr erkannte eine weitere Mitarbeiterin des Salons in der Freiheitstraße den Täter, als er die Geldbörse aus der Handtasche der 24-Jährigen stahl. Anschließend flüchtete der Unbekannte durch eine Tür des Aufenthaltsraumes in den Hinterhof. Kurze Zeit später versuchte er dann, mit der ec-Karte der Hagenerin an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben. Das gelang jedoch nicht, weil die Karte zu diesem Zeitpunkt bereits gesperrt war. Bei dem Versuch zeichneten die Überwachungskameras der Bankfiliale den Unbekannten auf. Zur Veröffentlichung der dabei entstandenen Bilder liegt nun ein Gerichtsbeschluss vor. Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen) Zu den Bildern gelangen Sie über den folgenden Link: https://polizei.nrw/node/92523

