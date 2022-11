Polizei Hagen

POL-HA: 23-Jähriger Parfümdieb erkennt Ladendetektiv und stellt Ware zurück ins Regal

Hagen-Mitte (ots)

Am Montagabend (28.11.2022) beobachtete der 43-jährige Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in der Innenstadt einen 23-jährigen Mann dabei, wie dieser versuchte, Parfümflaschen zu stehlen. Gegen 19.00 Uhr erkannte der 43-Jährige in dem Geschäft in der Hohenzollernstraße über die Videoüberwachung den 23-Jährigen. Der Mann war ihm bereits wegen vergangener Diebstähle bekannt und hielt sich trotz eines bestehenden Hausverbotes in dem Laden auf. Der Detektiv sah, wie der Täter mehrere Parfümflaschen in seine Jackentasche steckte. Als der 43-Jährige auf ihn zuging, erkannte der Ladendieb die Situation und stellte die Ware zurück in das Regal. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten Strafverfahren wegen des versuchten Diebstahls und des Hausfriedensbruchs gegen ihn ein. (sen)

