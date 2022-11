Polizei Hagen

POL-HA: Polizeihauptkommissar Jan Grothmann ist neuer Leiter der Polizeiwache Haspe - Der "Hasper Junge" tritt die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Uwe Schwien an

Hagen-Haspe (ots)

Am Montagnachmittag (28.11.2022) stellte sich Polizeihauptkommissar (PHK) Jan Grothmann offiziell als neuer Leiter der Polizeiwache Haspe vor. In den letzten vier Jahren leitete Polizeihauptkommissar Uwe Schwien die Geschicke der Wache in der Vollbrinkstraße. Er wurde Ende Oktober 2022 in den Ruhestand verabschiedet. Der 48-jährige PHK Grothmann ist gebürtiger Hasper, verheiratet und Vater eines 12-jährigen Kindes. Er hat in seinen 30 Dienstjahren bei der Polizei NRW bereits in den unterschiedlichsten Funktionen Einsatzerfahrungen sammeln können. Schon im Jahr 1999 arbeitete er, damals noch im mittleren Dienst der Polizei NRW, auf der Polizeiwache Innenstadt, wohin er nach seinem Aufstieg in den gehobenen Dienst im Jahr 2003 auch wieder zurückkehrte. Von 2010 bis 2014 lernte er dann als Wachdienstführer einer Dienstgruppe schon einmal die Polizeiwache Haspe kennen und wurde anschließend als Wachdienstführer in der Polizeiwache Innenstadt eingesetzt. Weitere Erfahrungen sammelte er dann noch als Dienstgruppenleiter in der Wache Hoheleye, als Leiter der Führungsstelle der Direktion Verkehr sowie als qualifizierter Sachbearbeiter der Leitstelle des PP Hagen.

Zur offiziellen Vorstellung des neuen Wachleiters kam auch Polizeipräsidentin Ursula Tomahogh nach Haspe: "Es freut mich sehr, die Leitung der Polizeiwache Haspe in die Hände eines erfahrenen und kompetenten Kollegen legen zu dürfen, der sich zudem auch persönlich mit dem Stadtteil verbunden fühlt. Herrn Schwien danke ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich für sein Engagement in den letzten Jahren und wünsche ihm alles Gute."

Auch Polizeidirektor Steffen Mielke, Leiter der Direktion Gefahrenabwehr / Einsatz der Polizei Hagen, wohnte dem Termin bei: "Mit dem Kollegen Grothmann hat die Polizeiwache Haspe einen neuen Leiter, der diesen Stadtteil kennt wie seine Westentasche. Ich bin mir sicher, dass wir mit ihm einen sehr guten Nachfolger des Kollegen Schwien gefunden haben, dem ich hiermit auch noch einmal meinen Dank und die besten Wünsche aussprechen möchte."

Seine persönliche Verbundenheit betonte auch PHK Grothmann selbst noch einmal: "Ich sehe und fühle mich als Hasper Junge und bin mit der Hasper Tradition und dem hier gelebten Brauchtum groß geworden. Auch deshalb freue ich mich ganz besonders auf meine neue Tätigkeit und den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern hier in Haspe. Meinem Vorgänger danke ich für seine Arbeit und wünsche ihm alles Gute für den wohlverdienten Ruhestand." (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell