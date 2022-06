Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (13.06.2022) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Kleidungsstücke und Kosmetikartikel im Gesamtwert von rund 500 Euro aus verschiedenen Geschäften an der Königstraße gestohlen zu haben. Zwei Ladendetektive beobachteten den 37-Jährigen, wie er gegen 19.40 Uhr den Verkaufsraum eines Bekleidungsgeschäfts betrat und mehrere Kleidungsstücke an sich nahm. Anschließend soll er die Kleidung in seiner mitgeführten Plastiktasche versteckt haben. Als der Mann in Richtung des Ausgangs lief, folgte ihm einer der Ladendetektive und bat ihn in sein Büro. Dort fanden sie in dessen Tasche weitere Kleidungsstücke und Kosmetikartikel, welche er mutmaßlich zuvor aus anderen Geschäften gestohlen hatte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Mann daraufhin fest. Der bosnische Staatsangehörige wird im Laufe des Dienstags (14.06.2022) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Richter vorgeführt.

